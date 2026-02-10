Tennistalent Röttgering in eerste ronde Rotterdam uitgeschakeld

ROTTERDAM (ANP) - Mees Röttgering heeft niet kunnen verrassen in de eerste ronde van het ABN AMRO Open. Het 18-jarige tennistalent ging dinsdag in drie sets ten onder tegen de 29-jarige Fransman Quentin Halys: 6-3 1-6 1-6. Halys speelt in de tweede ronde tegen de winnaar van de partij tussen Tallon Griekspoor en de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard.

Röttgering kreeg vorig jaar een wildcard van toernooidirecteur Richard Krajicek. De Limburger kwam in 2025 in de eerste ronde ook niet voorbij de Italiaanse qualifier Mattia Bellucci. Röttgering was dit jaar tot het kwalificatietoernooi veroordeeld. Daarin verraste hij door af te rekenen met de Fransman Kyrian Jacquet en de Spanjaard Roberto Carballés Baena.

Röttgering, de huidige nummer 614 van de wereld, begon sterk aan de partij voor nog grotendeels lege tribunes in Ahoy. Hij brak in de derde game de service van Halys en wist in de negende game met een nieuwe break de set met 6-3 te winnen.

Collegetennis in VS

In de tweede set waren de rollen omgedraaid en werd Röttgering in de derde, vijfde en zevende game gebroken door de nummer 77 van de wereld. In de derde set werd Röttgering direct gebroken en liep Halys snel uit naar 5-0. Röttgering werkte in de zesde game vier matchpoints weg, maar ging toch met 6-1 ten onder.

Röttgering speelt dit jaar collegetennis in de Verenigde Staten. De voormalige nummer 1 van de wereld bij de junioren hoopt via het universiteitscircuit de stap naar de top te maken.