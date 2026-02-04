ECONOMIE
Van de Wouw start niet in finale bij EK baan, Van der Peet vijfde

Sport
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 17:49
anp040226220 1
KONYA (ANP) - Hetty van de Wouw is zonder te rijden haar Europese titel op de tijdrit kwijtgeraakt. De 27-jarige Nederlandse meldde zich op de EK baanwielrennen in het Turkse Konya vlak voor de start van de tijdrit af. Het is onduidelijk wat de reden voor de afzegging is.
Van de Wouw, die ook de regerend wereldkampioen op het onderdeel tijdrit is, had zich eerder op woensdag als tweede geplaatst voor de finale. Ze legde in de kwalificaties een kilometer af in een tijd van 1.03,340.
Steffie van der Peet (26) eindigde in de finale in Konya als vijfde, na een tijd van 1.04,925. Mathilde Gros uit Frankrijk veroverde goud. Ze was veel sterker dan de concurrentie en klokte 1.03,682.
