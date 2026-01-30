Demissionair kabinet terughoudend over uitgelekte coalitieplannen

DEN HAAG (ANP) - Demissionaire kabinetsleden zijn terughoudend om te reageren op de coalitieplannen die tot nu toe via de media zijn uitgelekt. Ze wachten de presentatie later op vrijdag af, klonk het steeds voorafgaand aan de ministerraad.

Frank Rijkaart van Binnenlandse Zaken (BBB) wilde wel ingaan op de berichtgeving van het AD en De Telegraaf dat het eigen risico omhooggaat naar 460 euro in 2027. "Als dat waar is, dan vind ik dat wel een zorgwekkend bericht."

De twee media berichtten ook dat de coalitie 20 miljard euro uittrekt om de stikstofcrisis op te lossen. "Het gaat er een beetje om hoe ze dat willen wegzetten", zei BBB-landbouwminister Femke Wiersma daarover. "Ik ken de plannen nog niet, dus ik kan er ook niet op reflecteren."

'Niet vooruitlopen'

VVD'er David van Weel, die over Buitenlandse Zaken en een deel van Asiel en Migratie gaat, hoopt "een heleboel van het VVD-verkiezingsprogramma" terug te zien in het akkoord. Vervolgens somde hij een paar wensen op, zoals een sterk wereldwijd postennetwerk voor diplomaten. "En vanuit asiel hoop ik natuurlijk dat we door kunnen gaan met de ingeslagen weg." Daarbij noemde hij de asielnoodmaatregelenwet en het tweestatusstelsel voor asielzoekers.

"Ik ga er helemaal niet op vooruitlopen", zei Foort van Oosten (Justitie, VVD). Minister van Financiën Eelco Heinen (VVD) kent de inhoud al, en zei daarom: "Ik ben tevreden over het akkoord, maar ik kan er natuurlijk nog niks over zeggen, want het moet nog gepresenteerd worden." Eerder meldde De Telegraaf al dat het begrotingstekort niet verder oploopt dan 2 procent en dat Nederland geen gezamenlijke Europese leningen aangaat. Beide punten wilde de VVD graag binnenslepen.