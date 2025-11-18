ECONOMIE
Democraat Larry Summers trekt zich terug om contact met Epstein

Samenleving
door anp
dinsdag, 18 november 2025 om 7:54
WASHINGTON (ANP) - De vooraanstaande Democraat Larry Summers trekt zich terug uit het openbare leven vanwege zijn contact met de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat schrijft The Washington Post.
Oud-minister van Financiën Summers is een van de Democraten waarvan de Amerikaanse president Donald Trump wilde dat hij zou worden onderzocht op banden met Epstein. Voormalig president Bill Clinton staat ook op Trumps wensenlijstje.
In een verklaring schrijft Summers dat hij zich "diep schaamt" voor zijn handelen en dat hij "de pijn die het heeft veroorzaakt" erkent. Ook schaamt hij zich diep voor zijn jarenlange communicatie met Epstein.
Woensdag gaf een commissie van het Huis van Afgevaardigden een nieuwe reeks documenten vrij die Epsteins uitgebreide contacten met wereldleiders, politici en andere vooraanstaande mensen blootlegt. Een van de mensen die contact met hem had gehad, bleek Summers te zijn.
