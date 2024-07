Discuswerpster Van Klinken toont vorm in Parijs met tweede plek

PARIJS (ANP) - Discuswerpster Jorinde van Klinken heeft enkele weken voor de Olympische Spelen van Parijs aangetoond in vorm te zijn. Tijdens de Diamond League in Parijs werd de 24-jarige Nederlandse tweede met een afstand van 67,23 meter, haar op een na beste prestatie ooit. Het Nederlands record van Van Klinken staat sinds 2021 op 70,22 meter.

Van Klinken was iets beter dan de 67,20 meter waarmee ze vorig jaar op de WK in Boedapest als vierde eindigde. Tot zondag stond de beste seizoensprestatie van de geboren Assense op 65,99 meter, vorige maand in Rome goed voor EK-zilver.

De Amerikaanse Valarie Allman won de Diamond League-wedstrijd in Parijs met 68,07 meter. Alida van Daalen, die ook namens Nederland naar de Olympische Spelen gaat, werd derde met een poging van 65,78 meter.

Weerman

De net van een blessure teruggekeerde hoogspringster Britt Weerman sprong in Parijs over 1,92 meter, waarmee ze als gedeeld achtste eindigde. Weerman sprong dit seizoen niet eerder zo hoog, maar bleef wel nipt onder de olympische limiet van 1,93 meter.

Denzel Comenentia kwam bij het kogelslingeren niet verder dan de vijfde plek (71,67 meter).