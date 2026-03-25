Democraat wint verkiezing in district rond Trumps Mar-a-Lago

door anp
woensdag, 25 maart 2026 om 2:18
PALM BEACH (ANP) - In het kiesdistrict rond Mar-a-Lago, het landgoed van president Donald Trump in Florida, heeft de Democratische Emily Gregory een zetel in het parlement van de staat gewonnen. Ze versloeg de door Trump gesteunde Republikein Jon Maples. Dat melden Amerikaanse media, waaronder Politico.
De winst verandert niets aan de Republikeinse meerderheid in het parlement van de staat, maar is een opsteker voor de Democraten na jaren van dominantie door de Republikeinen. Gouverneur Ron DeSantis noemde de partij eerder nog "praktisch dood".
De campagne draaide om kosten van levensonderhoud en belastingen. Bij de vorige verkiezingen won Mike Caruso het district nog ruim voor de Republikeinen.
Opvallend is dat Trump, zijn vrouw Melania Trump en zoon Barron Trump per post stemden, kort nadat Trump zich daar kritisch over had uitgelaten.
POPULAIR NIEUWS

nato-summit-trump-nato-secretary-general-mark-rutte-plenary-session-2

Kritiek zwelt aan: Rutte is geen NAVO‑chef, maar Trumps campagnemanager

183667311_m

Intelligente mensen zijn vaker links (maar er zit een addertje onder het gras)

ANP-423410812

Het Belgische tolvignet komt eraan: dit ga je straks betalen voor een ritje Antwerpen

8c567848-7b54-4416-8958-813352aad6ea

Financial Times: Kan Trump een deal sluiten met Iran?

shutterstock-2283974749-6739b9102f830

Laat jij je afschepen in je relatie? Dit zijn 3 duidelijke rode vlaggen

Scherm­afbeelding 2026-03-24 om 07.24.22

Niet alleen “vergeetachtig”: cannabis blijkt het geheugen breed te ontregelen

