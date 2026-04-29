Trump denkt dat koning Charles zou hebben geholpen met Iran

Samenleving
door anp
woensdag, 29 april 2026 om 23:29
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat als het aan koning Charles had gelegen, Groot-Brittannië "waarschijnlijk zou hebben geholpen" bij het Amerikaanse militaire offensief tegen Iran. Die uitspraak deed Trump woensdag, een dag na de ontvangst van de Britse koning in het Witte Huis.
"De koning is fantastisch", sprak Trump over het staatsbezoek van koning Charles en koningin Camilla. "We hebben veel tijd samen doorgebracht. We hebben uitgebreid gepraat. We hebben hier ook over gesproken, en hij houdt van zijn land, en hij is een geweldige koning, en hij is een goede vriend van me. En ik denk dat als hij dat zou doen, als dat aan hem lag, hij ons waarschijnlijk zou hebben geholpen met Iran."
Trump haalde eerder herhaaldelijk uit naar Groot-Brittannië omdat het niet mee wilde doen aan het offensief. Ook bestempelde hij de Britse premier Keir Starmer als "zwak en besluiteloos".
