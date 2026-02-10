Democraten willen af van verjaringstermijn bij zedenmisdrijven

WASHINGTON (ANP/RTR) - Democraten in het Amerikaanse Congres hebben een wetsvoorstel ingediend waarmee een einde moet worden gemaakt aan de verjaringstermijn bij zedenmisdrijven. Het voorstel heet Virginia's Law, naar een van de bekendste slachtoffers van Jeffrey Epstein: Virginia Giuffre.

Als slachtoffers van seksueel misbruik gerechtelijke stappen willen ondernemen tegen de daders, moeten zij dat binnen een bepaalde periode doen. Door die verjaringstermijn weten daders een rechtszaak vaak te ontlopen. Door de verjaringstermijn af te schaffen, willen de Democraten het makkelijker maken voor slachtoffers of hun nabestaanden om een civiele zaak aan te spannen.

De Democratische leider in de Senaat Chuck Schumer en afgevaardigde Teresa Leger Fernández maakten het voorstel bekend in het bijzijn van slachtoffers van Epstein en de familie van Giuffre, die vorig jaar zelfmoord pleegde. Het is onduidelijk of het wetsvoorstel kans van slagen heeft in het Congres, dat door de Republikeinen wordt gedomineerd.