Nederlandse reizigers naar Cuba gewaarschuwd door ministerie

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Nederlandse reizigers naar Cuba gewaarschuwd dat "de problemen met de energievoorziening" in dat land toenemen. Volgens het ministerie heeft de Cubaanse overheid extra maatregelen ingesteld wegens de ernstige brandstoftekorten. "Het is moeilijk of onmogelijk om benzine te tanken. De stroom valt vaak en langdurig uit. Ook kan de watertoevoer stoppen. De situatie kan snel verder verslechteren", aldus het ministerie.

De problemen zijn het gevolg van een olieblokkade die is opgelegd door de Verenigde Staten. Cruciale olieleveringen uit Venezuela zijn stopgezet, waardoor Cuba nu gebukt gaat onder een energiecrisis. Ook Mexico heeft olieleveringen aan Cuba stopgezet vanwege de dreiging met sancties door Donald Trump.

Nederlandse reizigers naar het communistische land wordt geadviseerd aanwijzingen van hun reisorganisatie op te volgen, lokale media te volgen en telefoon en powerbanks zoveel mogelijk opgeladen te houden. Ook moet rekening worden gehouden met een extra tussenstop bij de terugvlucht.