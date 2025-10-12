Demonstranten geflankeerd door politie gestart met mars Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De demonstranten van het anti-migratieprotest zijn na een podiumprogramma op het Museumplein in Amsterdam begonnen aan de mars langs het Vondelpark. Ze worden geflankeerd door veel politieagenten die uitgerust zijn met schilden en wapenstokken, zien ANP-verslaggevers. Voor de stoet rijden politiebusjes.

Vooraan lopen mensen die een spandoek vasthouden van Defend Netherlands. Uit de mars met honderden mensen klinken de leuzen 'azc, weg ermee', 'waar is Antifa dan' en 'wij zijn Nederland'. Bij het begin van het programma op het Museumplein waren zo'n driehonderd mensen aanwezig, daarna nam het aantal gestaag toe. Verslaggevers schatten dat de stoet uit zo'n duizend mensen bestaat.

De tocht trekt veel bekijks, de reacties verschillen. Op de Overtoom roept een man vanaf zijn balkon 'boe', een balkon verder juicht iemand juist. Verderop gaan uit een raam meerdere duimen omlaag, dat leidt vanuit de stoet tot gejoel en het laten zien van gebalde vuisten.