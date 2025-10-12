Franse premier Lecornu benoemt nieuw kabinet

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse premier Sébastien Lecornu heeft een nieuwe regering gevormd, meldt het Elysée. President Emmanuel Macron presenteerde de nieuwe bewindslieden zondagavond na marathonbesprekingen om een ​​kabinet samen te stellen en te voorkomen dat het land dieper in een politieke crisis wegzakt.

In het nieuwe kabinet onder leiding van premier Lecornu blijft Jean-Noël Barrot minister van Buitenlandse Zaken, terwijl de aftredende minister van Arbeid Catherine Vautrin de portefeuille van Defensie krijgt.