Franse premier Lecornu benoemt nieuw kabinet

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse premier Sébastien Lecornu heeft een nieuwe regering gevormd, meldt het Elysée. President Emmanuel Macron presenteerde de nieuwe bewindslieden zondagavond na marathonbesprekingen om een kabinet samen te stellen en te voorkomen dat het land dieper in een politieke crisis wegzakt.
In het nieuwe kabinet onder leiding van premier Lecornu blijft Jean-Noël Barrot minister van Buitenlandse Zaken, terwijl de aftredende minister van Arbeid Catherine Vautrin de portefeuille van Defensie krijgt.