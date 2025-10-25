Demonstratie tegen fascisme mag ook van rechter niet op Domplein

UTRECHT (ANP) - Een demonstratie onder de noemer Samen tegen Fascisme mag zondag definitief niet op het Domplein in Utrecht worden gehouden. Dat heeft de voorzieningenrechter in een spoedprocedure geoordeeld.

Burgemeester Sharon Dijksma heeft het Moreelsepark aangewezen als locatie. De organisatie wilde de demonstratie op het Domplein houden en ook een route door de stad lopen, maar volgens de rechter heeft de burgemeester haar beslissing om de demonstratie te verplaatsen voldoende onderbouwd.

Dijksma liet vrijdag in een raadsbrief weten in een deel van Utrecht, waaronder de binnenstad, zondag een veiligheidsrisicogebied in te stellen uit "vrees voor wanordelijkheden" bij aangekondigde demonstraties. Naast de antifascistische mars was ook een anti-immigratiedemonstratie Nederland in Opstand (NIO) aangekondigd. Deze werd later afgezegd, waardoor de gemeente vreest voor "losse demonstranten". Dit zou het garanderen van de veiligheid bemoeilijken.