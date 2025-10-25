ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Beachduo Stam/Schoon naar halve finales Elite16-toernooi Kaapstad

Sport
door anp
zaterdag, 25 oktober 2025 om 20:56
anp251025126 1
KAAPSTAD (ANP) - Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben op het Elite16-toernooi van Kaapstad de halve finales bereikt. Het Nederlandse koppel, sinds kort weer bij elkaar na blessureleed voor Stam, versloeg in de Zuid-Afrikaanse stad de Italiaanse vrouwen Valentina Gottardi en Reka Orsi Toth: 21-18 21-15.
Het Italiaanse koppel had dit seizoen in Hamburg gewonnen, eveneens op een toernooi van de hoogste categorie. In de halve finales nemen Stam en Schoon het zondag op tegen Sandra Ittlinger en Anna-Lena Grüne uit Duitsland.
Steven van de Velde en Alexander Brouwer strandden in Kaapstad in de kwartfinales. De Oostenrijkers Tim Berger en Timo Hammarberg waren in drie sets net te sterk voor het Nederlandse duo: 21-18 18-21 16-14.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2578847711

Wanneer de stervende ontwaakt: wat terminale helderheid onthult

ANP-537388622

Volgens onderzoekers is er iets heel simpels dat meteen zorgt voor minder stress

ANP-538901767

Onderzoekers waarschuwen: AI weigert zichzelf uit te schakelen

shutterstock_2479973667

9 dingen die ik een relatietherapeut leerde over het huwelijk

ANP-464986455

Pijnlijke en stijve gewrichten? Dit helpt het beste volgens de specialist

gandr-collage (22)

Waarom volgens Bontenbal de PVV niets doet aan asiel: "Als je dat echt wilt, dan zorg je dat er capabele bewindspersonen zitten die niet elke keer schietend de ministerraad verlaten"

Loading