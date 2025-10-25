Beachduo Stam/Schoon naar halve finales Elite16-toernooi Kaapstad

KAAPSTAD (ANP) - Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben op het Elite16-toernooi van Kaapstad de halve finales bereikt. Het Nederlandse koppel, sinds kort weer bij elkaar na blessureleed voor Stam, versloeg in de Zuid-Afrikaanse stad de Italiaanse vrouwen Valentina Gottardi en Reka Orsi Toth: 21-18 21-15.

Het Italiaanse koppel had dit seizoen in Hamburg gewonnen, eveneens op een toernooi van de hoogste categorie. In de halve finales nemen Stam en Schoon het zondag op tegen Sandra Ittlinger en Anna-Lena Grüne uit Duitsland.

Steven van de Velde en Alexander Brouwer strandden in Kaapstad in de kwartfinales. De Oostenrijkers Tim Berger en Timo Hammarberg waren in drie sets net te sterk voor het Nederlandse duo: 21-18 18-21 16-14.