Demonstratie wapenbeurs afgelopen, in totaal 13 aanhoudingen

ROTTERDAM (ANP) - De demonstratie tegen de wapen- en defensiebeurs in Ahoy Rotterdam is voorbij. In totaal heeft de politie dertien mensen aangehouden.

De actievoerders, onder wie pro-Palestijnse demonstranten, klimaatactivisten en betogers van de coalitie Verzet Tegen Oorlog, hadden van de gemeente een demonstratievak aangewezen gekregen. Vijf mensen werden aangehouden omdat zij niet in dat vak stonden.

Zeven demonstranten werden aangehouden om vernieling en een iemand vanwege het beledigen van een agent. Het is niet duidelijk of ze nog vastzitten.