DEN HAAG (ANP) - Buitenlandminister Caspar Veldkamp stelt zijn voorgenomen reis naar Israël uit. Veldkamp is boos over het uitlekken van zijn reisplannen, omdat dat zijn werk zou bemoeilijken en zijn veiligheid kunnen raken. Hij heeft "onder de huidige omstandigheden" besloten nu niet naar Israël te gaan, laat zijn ministerie weten. Over het uitstel is overlegd met Veldkamps Israëlische collega Gideon Saar, aldus het ministerie.