Den Haag: bestraffen van hulp aan illegalen is symboolpolitiek

DEN HAAG (ANP) - Het plan om hulp aan mensen die illegaal in Nederland zijn te bestraffen, was "overhaast" en "gericht op symboolpolitiek". Dat zegt de Haagse vluchtelingenwethouder Mariëlle Vavier. De meerderheid van de Kamer, die voor de strafbaarstelling stemde, had volgens haar geen oog "voor wat dit betekent in de levens van de mensen voor wie wij een zorgplicht hebben en de hulpverleners die daar onmisbaar bij zijn".

De Raad van State kwam vrijdag met een kritisch oordeel over de maatregel, waar de Tweede Kamer begin juli mee instemde. De Eerste Kamer moet zich er nog over uitspreken, maar daar lijkt na de inbreng van de RvS geen meerderheid voor te zijn.

Als het wel strafbaar zou worden om mensen te helpen die illegaal in Nederland zijn, voelen gemeenten volgens Vavier als eerste de negatieve gevolgen. Zo'n regel zou onder meer consequenties hebben voor "de winterkouderegeling en dagopvang voor dakloze mensen, en de werkzaamheden van maatschappelijke organisaties", aldus de wethouder.