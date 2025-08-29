ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Den Haag: bestraffen van hulp aan illegalen is symboolpolitiek

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 15:39
anp290825163 1
DEN HAAG (ANP) - Het plan om hulp aan mensen die illegaal in Nederland zijn te bestraffen, was "overhaast" en "gericht op symboolpolitiek". Dat zegt de Haagse vluchtelingenwethouder Mariëlle Vavier. De meerderheid van de Kamer, die voor de strafbaarstelling stemde, had volgens haar geen oog "voor wat dit betekent in de levens van de mensen voor wie wij een zorgplicht hebben en de hulpverleners die daar onmisbaar bij zijn".
De Raad van State kwam vrijdag met een kritisch oordeel over de maatregel, waar de Tweede Kamer begin juli mee instemde. De Eerste Kamer moet zich er nog over uitspreken, maar daar lijkt na de inbreng van de RvS geen meerderheid voor te zijn.
Als het wel strafbaar zou worden om mensen te helpen die illegaal in Nederland zijn, voelen gemeenten volgens Vavier als eerste de negatieve gevolgen. Zo'n regel zou onder meer consequenties hebben voor "de winterkouderegeling en dagopvang voor dakloze mensen, en de werkzaamheden van maatschappelijke organisaties", aldus de wethouder.
Vorig artikel

Turks IS-lid in Nederland opgepakt om moordplan paus Franciscus

Volgend artikel

Den Haag steunt protest Dolle Mina's met vlag en verlichting

POPULAIR NIEUWS

ANP-534354431

JD Vance zegt klaar te staan Trump te vervangen

ANP-529476300

Huizenprijzen in Nieuw-Zeeland storten eindelijk in: kan dat hier ook gebeuren?

ANP-528779672

Wat maakt iemand echt cool? Onderzoekers ontdekten zes eigenschappen

Scherm­afbeelding 2025-08-29 om 07.07.22

Jud Awad (1 jaar) stierf deze week omdat de VVD geen zieke Palestijnse kinderen in Nederland wil

ANP-302658936

Generaal: Europa moet een macht worden of wordt een opgejaagd dier

Schermafbeelding 2025-08-29 093329

B&B Vol liefde: Monique gooit Sylwia genadeloos voor de bus en op Lesbos lopen de spanningen hoog op