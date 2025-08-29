Turks IS-lid in Nederland opgepakt om moordplan paus Franciscus

Een 45-jarige Turkse man is aangehouden in Nederland omdat hij deel zou uitmaken van een groep die van plan was om paus Franciscus te vermoorden, zo meldt de Italiaanse politie aan persbureau ANSA. Details over de aanhouding zijn niet gegeven. De man is inmiddels overgeleverd aan Italië.

De aanslag op de vorige paus had in juli vorig jaar moeten plaatsvinden bij zijn bezoek aan de Italiaanse stad Triëst. De verdachte is lid van een Turkse organisatie die gelieerd is aan ISIS Khorasan. Deze Afghaanse tak van terreurgroep Islamitische Staat zou achter het aanslagplan zitten. Volgens de Italiaanse krant Il Piccolo is er een verband tussen de man en een wapen dat was achtergelaten in een koffer in de bar van een treinstation. Het pistool werd een dag voor het bezoek van de paus ontdekt.

Na zijn overlevering zat de man enkele dagen in een cel in Milaan. Inmiddels zit hij in eenzame opsluiting in Triëst, de Italiaanse havenstad bij de grens met Slovenië.