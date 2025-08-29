ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Turks IS-lid in Nederland opgepakt om moordplan paus Franciscus

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 15:37
bijgewerkt om vrijdag, 29 augustus 2025 om 15:39
anp290825162 1
Een 45-jarige Turkse man is aangehouden in Nederland omdat hij deel zou uitmaken van een groep die van plan was om paus Franciscus te vermoorden, zo meldt de Italiaanse politie aan persbureau ANSA. Details over de aanhouding zijn niet gegeven. De man is inmiddels overgeleverd aan Italië.
De aanslag op de vorige paus had in juli vorig jaar moeten plaatsvinden bij zijn bezoek aan de Italiaanse stad Triëst. De verdachte is lid van een Turkse organisatie die gelieerd is aan ISIS Khorasan. Deze Afghaanse tak van terreurgroep Islamitische Staat zou achter het aanslagplan zitten. Volgens de Italiaanse krant Il Piccolo is er een verband tussen de man en een wapen dat was achtergelaten in een koffer in de bar van een treinstation. Het pistool werd een dag voor het bezoek van de paus ontdekt.
Na zijn overlevering zat de man enkele dagen in een cel in Milaan. Inmiddels zit hij in eenzame opsluiting in Triëst, de Italiaanse havenstad bij de grens met Slovenië.
Vorig artikel

Hongarije steunt veroordeling Russische aanval op Kyiv niet

Volgend artikel

Den Haag: bestraffen van hulp aan illegalen is symboolpolitiek

POPULAIR NIEUWS

ANP-534354431

JD Vance zegt klaar te staan Trump te vervangen

ANP-529476300

Huizenprijzen in Nieuw-Zeeland storten eindelijk in: kan dat hier ook gebeuren?

ANP-528779672

Wat maakt iemand echt cool? Onderzoekers ontdekten zes eigenschappen

Scherm­afbeelding 2025-08-29 om 07.07.22

Jud Awad (1 jaar) stierf deze week omdat de VVD geen zieke Palestijnse kinderen in Nederland wil

Schermafbeelding 2025-08-29 093329

B&B Vol liefde: Monique gooit Sylwia genadeloos voor de bus en op Lesbos lopen de spanningen hoog op

ANP-529548248

Emma Heesters toont voor- en nafoto na kanker: "8 kilo zwaarder maar wel gezond"