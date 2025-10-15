ECONOMIE
Den Haag: veel meer wapens en vuurwerk ingeleverd

Samenleving
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 11:37
anp151025100 1
DEN HAAG (ANP) - Bij een inleveractie in Den Haag zijn deze maand veel vuurwerk, messen en lachgas ingeleverd. Mensen konden anoniem en zonder straf afstand doen van de spullen, en de opbrengst lag volgens de gemeente "fors hoger" dan vorig jaar.
Volgens Den Haag is er 80 kilo vuurwerk ingeleverd, terwijl er vorig jaar 76 stuks vuurwerk binnenkwamen. Verder brachten mensen 54 wapens. Het ging niet alleen om messen, waarvoor de actie eigenlijk bedoeld was, maar ook om "bijlen, ploertendoders, een luchtdrukpistool, een gasdrukbuks, alarmpistolen, zwart buskruit en zelfs een oud musketgeweer". De vuurwapens worden na onderzoek vernietigd. Verder werden elf cilinders met lachgas ingeleverd.
Mensen kunnen sinds 2020 anoniem vuurwerk inleveren in Den Haag. Het jaar erna werden wapens daaraan toegevoegd.
