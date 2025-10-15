ECONOMIE
NVWA ontvangt ruim 700 meldingen over hitte bij dieren in 2025

Samenleving
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 11:40
anp151025101 1
UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in de afgelopen zomer ruim zevenhonderd meldingen over hitte bij dieren ontvangen, tegen 277 meldingen in het jaar ervoor. Net als in 2024 gingen de meeste meldingen over gebrek aan schaduw voor dieren in de weide.
De NVWA denkt dat het aantal meldingen is gestegen omdat de toezichthouder zelf en verschillende dierenwelzijnsorganisaties mensen opriepen meldingen te doen van misstanden, zoals dieren in de wei zonder schaduw en water. De meldingen gingen met name over paarden, runderen en schapen.
De autoriteit deed in totaal ruim driehonderd inspecties, onder meer bij dieren in de wei en tijdens het vervoer naar slachthuizen. Dat leidde tot het bezoeken van 81 locaties. Daarvan vond de inspectiedienst in 34 gevallen dat de situatie niet was zoals die moet zijn. Er was geen schaduw en/of drinkwater waardoor hittestress kan ontstaan bij dieren.
