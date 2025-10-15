Israël bevestigt dat teruggegeven lichaam niet van gijzelaar is

TEL AVIV (ANP) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) heeft bevestigd dat een van de door Hamas overgedragen lichamen niet van een gijzelaar is. Israëlische media schreven dat eerder al op basis van bronnen.

Hamas droeg dinsdag de stoffelijke resten over van vier personen. Het moest gaan om gijzelaars. De IDF meldt woensdagochtend na forensisch onderzoek dat "het vierde lichaam niet overeenkomt met een van de gijzelaars".

"Hamas wordt verzocht alle nodige inspanningen te leveren om de overleden gijzelaars terug te brengen", staat verder in een verklaring van de IDF. Eerder op de dag werd al bekend dat de identiteit van drie gijzelaars was vastgesteld.