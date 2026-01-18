ECONOMIE
Denemarken: Europa laat zich niet chanteren over Groenland

Samenleving
door anp
zondag, 18 januari 2026 om 15:21
anp180126114 1
KOPENHAGEN (ANP/DPA) - De Deense premier Mette Frederiksen heeft scherpe kritiek geuit op de dreiging van de Amerikaanse president Donald Trump om invoerheffingen op te leggen in het geschil over Groenland, dat deel is van het Deense koninkrijk. Ze zei dat Europa niet zal toegeven aan druk.
"Wij zijn niet degenen die dit conflict zoeken", aldus Frederiksen tegen het Deense persbureau Ritzau. Ze voegde eraan toe dat ze soortgelijke signalen van andere Europese landen toejuicht. "Europa laat zich niet chanteren", zei ze.
Trump heeft de ruzie over het Arctische eiland, dat de president onder Amerikaanse controle wil brengen, op de spits gedreven door te dreigen met extra invoerheffingen op producten uit Europa, die van kracht zouden blijven totdat Groenland aan de Verenigde Staten is verkocht.
"Het Koninkrijk Denemarken krijgt veel steun", zei Frederiksen. "Tegelijkertijd wordt het steeds duidelijker dat dit een kwestie is die veel verder reikt dan onze eigen grenzen."
