Denemarken voldoet nu al aan NAVO-bestedingsafspraak

KOPENHAGEN (ANP) - Denemarken voldoet al dit jaar aan de NAVO-afspraak om 3,5 procent van de omvang van de economie aan defensie te besteden. Het land is er, sinds de Verenigde Staten op Groenland azen met het argument dat dat bij Denemarken niet in veilige handen is, veel aan gelegen om te laten zien dat het een voorbeeldige NAVO-lidstaat is.

Een nieuwe schenking aan Oekraïne brengt Denemarken al in 2026 boven de afgesproken bestedingsnorm van 3,5 procent van het bruto binnenlands product, melden TV2 en andere Deense media. Dat is "een goed signaal aan bondgenoten", zegt defensieminister Troels Lund Poulsen tegen de publieke omroep.

Op de NAVO-top in Den Haag in juni spraken de 32 bondgenoten af dat ze uiterlijk in 2035 3,5 procent van hun bbp aan hun verdediging zouden besteden, en nog eens 1,5 procent aan ondersteunende zaken. Alleen Polen en de Baltische landen houden gelijke tred met Denemarken.