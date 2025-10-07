Denemarken werkt aan socialemediaverbod voor kinderen onder de 15

KOPENHAGEN (ANP/AFP) - De Deense regering wil sociale media verbieden voor kinderen onder de 15 jaar. Volgens premier Mette Frederiksen is het gebruik van de vele platforms schadelijk voor jonge kinderen.

"Mobiele telefoons en sociale netwerken beroven onze kinderen van hun jeugd", zei Frederiksen tijdens de opening van het parlementaire jaar. Ze stelde dat op dit moment 60 procent van de jongens tussen de 11 en 19 jaar in Denemarken in hun vrije tijd liever thuisblijft, dan naar buiten gaat om vrienden te ontmoeten.

Volgens het wetsvoorstel kunnen ouders hun kinderen vanaf 13 jaar toestemming geven voor het gebruik van sociale media. Het is nog niet duidelijk wanneer het plan wordt ingediend en wanneer het verbod moet ingaan.

Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, riep vorige maand nog op tot een Europese minimumleeftijd voor sociale media. Meerdere EU-landen, zoals Griekenland, werken aan soortgelijke wetgeving als Denemarken.