ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zoon neergestoken Duitse burgemeester geboeid uit huis meegenomen

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 16:21
anp071025150 1
HERDECKE (ANP) - De zoon van de nieuwgekozen burgemeester Iris Stalzer (SPD) is geboeid door de politie meegenomen, melden Duitse media. Volgens Bild kreeg de zoon een forensisch pak aan om bewijsmateriaal veilig te stellen. De burgemeester werd dinsdag met levensbedreigende steekwonden in haar appartement aangetroffen. De Duitse krant Die Welt schrijft dat het zou gaan om een gezinsconflict.
In het huis van de burgemeester zouden haar zoon (15) en dochter (17) aanwezig zijn geweest. Zij belden volgens Bild de politie. De zoon zou daarbij hebben gezegd dat Stalzer op straat was aangevallen door meerdere mannen. De autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd, alleen dat er een grootschalige politieactie plaatsvindt.
Politiebronnen zeggen tegen Die Welt dat er deze zomer een incident binnen het gezin was, waarbij de dochter haar moeder met een mes zou hebben aangevallen. Er zouden ook geen getuigen zijn die de genoemde groep mannen hebben gezien.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-532115128

Het DASH-dieet is een blijvertje. En terecht

zandvoortbeachfeat

Vakantie aan de Nederlandse kust wordt ontzettend duur

ANP-537838472

Frans Timmermans en Wilfred Genee sluiten weddenschap af: “Voor een goede fles wijn”

5552325_m

Plastic flessen laten meer plastic achter in je lichaam dan je beseft

Avocado-fruits

Waarom een avocado zo gezond is

Scherm­afbeelding 2025-10-07 om 07.20.03

Peruaanse bisschop ontmaskerd na liefdesschandaal met 17 minaresssen

Loading