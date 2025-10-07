Zoon neergestoken Duitse burgemeester geboeid uit huis meegenomen

HERDECKE (ANP) - De zoon van de nieuwgekozen burgemeester Iris Stalzer (SPD) is geboeid door de politie meegenomen, melden Duitse media. Volgens Bild kreeg de zoon een forensisch pak aan om bewijsmateriaal veilig te stellen. De burgemeester werd dinsdag met levensbedreigende steekwonden in haar appartement aangetroffen. De Duitse krant Die Welt schrijft dat het zou gaan om een gezinsconflict.

In het huis van de burgemeester zouden haar zoon (15) en dochter (17) aanwezig zijn geweest. Zij belden volgens Bild de politie. De zoon zou daarbij hebben gezegd dat Stalzer op straat was aangevallen door meerdere mannen. De autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd, alleen dat er een grootschalige politieactie plaatsvindt.

Politiebronnen zeggen tegen Die Welt dat er deze zomer een incident binnen het gezin was, waarbij de dochter haar moeder met een mes zou hebben aangevallen. Er zouden ook geen getuigen zijn die de genoemde groep mannen hebben gezien.