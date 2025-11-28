ECONOMIE
Rijnstate schikt met gedupeerden van misstanden met donorzaad

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 november 2025 om 14:24
ARNHEM (ANP) - Het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem treft een schikking met de mensen die in het verleden gedupeerd zijn door verkeerd gebruik van sperma in een vruchtbaarheidskliniek. Het ziekenhuis bevestigt de overeenkomst vrijdag naar aanleiding van berichtgeving in het programma Pointer van KRO-NCRV.
Het ziekenhuis meldt niets over de afspraken die met de gedupeerden zijn gemaakt. Ook doet Rijnstate geen uitspraak over het aantal mensen met wie is geschikt. In een verklaring spreekt het Arnhemse ziekenhuis over "een uitzonderlijke en betreurenswaardige situatie" uit de jaren 80.
Een documentaire meldde vorig jaar dat het sperma van een man zonder zijn toestemming was gebruikt als donorzaad. Hij was drie jaar daarvoor naar de kliniek gegaan, niet als donor, maar als wensouder: zijn echtgenote en hij wilden via ivf een kind krijgen. De man heeft een erfelijke ziekte, net als de dochter die buiten hem om geboren is. Haar kind heeft ook die aandoening.
Dezelfde gynaecoloog zou ook zijn eigen sperma hebben gebruikt om vrouwen zwanger te maken.
