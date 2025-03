Bizar Europees record voor 75-jarige Cees Stolwijk in CPC-Loop: “Ik ben een gezegend man” (en ook Schoof komt blij over de finish)

Cees Stolwijk (75) liep zondag de halve marathon tijdens de CPC Loop in een indrukwekkende 1 uur, 27 minuten en 10 seconden. Gemiddeld 14,5 kilometer per uur, een prestatie waar veel jongere hardlopers jaloers op zouden zijn. Hij scherpte in het voorjaarszonnetje in Den Haag het Nederlandse én Europese record voor 75-plussers aan.

Sterker nog, Cees heeft hoogstwaarschijnlijk ook het wereldrecord voor 75-plussers verbroken, maar de World Masters Athletics (WMA) registreert geen tijden meer voor de halve marathon. "Ik heb het Nederlands record verpulverd", zegt een nog nahijgende Cees na de finish. "Met bijna acht minuten, dat is echt enorm veel."

Discipline en doorzettingsvermogen

Dat Cees zo soepel over het parcours ging, is geen toeval. "Een beetje aanleg en heel serieus trainen", zegt hij over zijn succes. "Ik ben een rijk man, gezegend met zo’n gezond lichaam. Ik doe er veel voor, hoor. Maar het meeste krijg ik cadeau."

Ook het weer hielp mee in Den Haag. Met een stralende lentezon en nauwelijks wind waren de omstandigheden ideaal. "Perfecte omstandigheden", noemt de snelle zeventiger het. "Dat kan dus niet beter."

Vier keer per week op pad

Cees is een bekend gezicht in en rond Amersfoort. Vier keer per week traint hij serieus. "En daarnaast fiets ik één keer per week en ga ik één keer per week naar de sportschool", vertelt hij.

Zijn dagelijkse routine is daarmee nog niet compleet. "Elke ochtend als ik uit bed kom, doe ik ook nog oefeningen", voegt hij eraan toe. "Dat doe ik om gezond te blijven."

Hardloper Schoof

Ook Dick Schoof was zondag van de partij tijdens de CPC Loop in Den Haag. In iets meer dan 1 uur en 53 minuten voltooide hij de halve marathon. Zoals te zien in onderstaande beelden is de minister-president daar - net als zijn vriendin - dik tevreden mee.

Bron: Omroep West