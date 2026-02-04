ECONOMIE
NFL: Geen inzet ICE-agenten bij Super Bowl

door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 9:23
SANTA CLARA (ANP/DPA) - Tijdens de Super Bowl zullen er geen ICE-agenten worden ingezet. Dat zegt Cathy Lanier, vicevoorzitter en hoofd veiligheid van de American footballcompetitie NFL. "Er zijn geen ICE-maatregelen gepland", zegt Lanier, "daar zijn we van overtuigd". Volgens haar zal de inzet van politie vergelijkbaar zijn met andere edities van de seizoensfinale in het American football.
De inzet van agenten van immigratiedienst ICE en de Amerikaanse grenspolitie ligt onder een vergrootglas in de Verenigde Staten, nadat twee burgers de afgelopen weken werden doodgeschoten door de diensten in de stad Minneapolis. De mogelijke inzet bij de Super Bowl is veelbesproken omdat de Puerto Ricaanse artiest Bad Bunny, fel tegenstander van ICE, de befaamde halftime show verzorgt.
De Super Bowl vindt in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) plaats in Santa Clara, in de Baai van San Francisco. In het grootste jaarlijkse sportevenement van de Verenigde Staten nemen de New England Patriots het op tegen de Seattle Seahawks.
