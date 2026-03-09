ECONOMIE
DI-RECT bekroond met Edison Pop Oeuvreprijs

Samenleving
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 21:16
LEUSDEN (ANP) - DI-RECT is dit jaar de winnaar van de Edison Pop Oeuvreprijs. De Haagse band kreeg de prijs maandag tijdens het Edison-gala in het AFAS Theater in Leusden uit handen van oprichter en voormalig manager Dick Westland, de vader van drummer Jamie Westland.
DI-RECT werd in 1999 opgericht en brak twee jaar later door met de single Just The Way I Do, toen nog met leadzanger Tim Akkerman. In 2009 werd hij vervangen door Marcel Veenendaal. Volgens de jury heeft de band zich in de afgelopen 25 jaar ontwikkeld "tot een toonaangevend instituut binnen de Nederlandse popmuziek" en is daarbij ieder bandlid "een onmisbare schakel".
"Al meer dan 25 jaar blijft de band zich muzikaal ontwikkelen en vernieuwen - altijd in hechte verbondenheid met hun publiek", staat in het juryrapport. "De sterke onderlinge band tussen de bandleden zelf vormt het creatieve fundament. Het is de basis van hun succes."
De jury prijst het rijke oeuvre van DI-RECT en ook hun "uitzonderlijke" livereputatie. "Een reputatie die zij keer op keer waarmaken met muzikale precisie en tomeloze energie."
