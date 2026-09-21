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VS bereiden sancties voor tegen hele Strafhof in Den Haag

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 6:05
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WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse regering bereidt sancties voor tegen het Internationaal Strafhof (ICC) als geheel. De maatregelen zijn al uitgewerkt en worden naar verwachting binnenkort aangekondigd, zeggen twee ingewijden tegen persbureau Reuters. Het precieze moment is nog onduidelijk.
De regering van president Donald Trump heeft al sancties opgelegd aan verschillende rechters en aanklagers van het hof in Den Haag. Washington wil dat het ICC de arrestatiebevelen tegen Israëlische leiders intrekt en verzet zich tegen een eerder onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan.
Sancties tegen het hele hof kunnen het werk ernstig belemmeren. Amerikaanse burgers en bedrijven mogen dan zonder speciale vergunning geen geld, goederen of diensten meer leveren aan het ICC. Dat kan onder meer gevolgen hebben voor betalingen aan personeel, IT-diensten en het inhuren van onderzoekers.
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd.
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