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Dieren in problemen door aanhoudende hitte en droogte

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 14:14
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HUIZEN (ANP) - Egel- en vogelopvanglocaties hebben hun handen vol aan dieren die het vanwege de hitte en de droogte moeilijk hebben. Zo kunnen egels minder makkelijk voedsel vinden doordat slakken en rupsen zich door de hitte dieper in de grond verstoppen en insecten minder actief zijn. Egels die worden binnengebracht zijn oververhit of uitgedroogd, zegt een woordvoerder van Egelopvang Midden Nederland.
Vogelopvang Utrecht vangt nu al 20 procent meer vogels op dan vorig jaar, zegt manager Kerstin Steinhart. Vooral jonge vogels hebben het nu moeilijk omdat ze snel uitdrogen. Watervogels hebben last van botulisme doordat het water opwarmt. De vogels kunnen daar ziek van worden, zegt zij.
De Dierenbescherming krijgt veel meldingen over vogels die uit het nest zijn gesprongen. Als vogels veren hebben en de ouders zijn in de buurt hoef je niets te doen, zegt een woordvoerder, maar vogels zonder veren hebben wel hulp nodig.
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