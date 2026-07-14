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Man uit Berlijn aangeklaagd voor 22 verkrachtingen

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 14:18
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BERLIJN (ANP/AFP) - Een 68-jarige man uit Berlijn wordt vervolgd voor het verdoven en verkrachten van veertien vrouwen, die hij in totaal 22 keer zou hebben verkracht. Ook zou hij hen gevaarlijk hebben verwond. Dat meldt het Duitse OM. Geen van de vermeende slachtoffers herinnert zich de daden. Ook wordt nog onderzoek gedaan naar mogelijke andere gevallen.
De politie kwam de zaak op het spoor door een tip, terwijl ze een vergelijkbare zaak onderzocht. In maart vorig jaar werd het huis van de verdachte binnengevallen, waar video's van de verkrachtingen werden aangetroffen. De vrouwen ontmoette hij via datingapps en drogeerde hij met een combinatie van alcohol en slaappillen.
Mogelijk zijn er nog meer slachtoffers. In totaal worden 58 vrouwen in verband gebracht met de zaak. Een van hen zou hij 36 keer hebben verkracht, tussen 2010 en 2014. Omdat niet sluitend kon worden aangetoond dat ook zij werd gedrogeerd, kunnen die daden vooralsnog niet worden vervolgd.
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