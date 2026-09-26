De dieselprijs steeg afgelopen maand in vrijwel heel Europa fors, maar in Nederland was de stijging een van de kleinste. Klinkt als goed nieuws? Niet als je ziet wat je aan de pomp afrekent: Nederland hoort structureel bij de duurste landen van Europa als het om brandstof gaat.

In bijna heel Europa steeg diesel harder dan hier

Uit nieuwe cijfers van Eurostat blijkt dat de dieselprijzen in de Europese Unie in augustus 2026 met gemiddeld 8,3 procent zijn gestegen ten opzichte van juli. Diesel steeg daarmee aanzienlijk sneller in prijs dan benzine, dat gemiddeld 3,3 procent duurder werd. In 26 van de 27 EU-landen werden dieselprijzen hoger. De grootste maandelijkse stijgingen werden geregistreerd in Tsjechië (+14,3%), Bulgarije (+13,5%) en Luxemburg (+12,3%).

Nederland behoorde met een toename van 6,2 procent juist tot de landen met de kleinste stijging, samen met Italië (+5,2%) en Roemenië (+6,1%). Alleen op Malta bleef de prijs ongewijzigd: daar liggen de brandstofprijzen sinds 2020 vast.

Nederland had een van de kleinste stijgingen van heel Europa, maar betaalt de hoogste prijs.

Op jaarbasis versnelt de stijging

Op jaarbasis tekent zich een nog scherper beeld af. De prijs van brandstoffen voor personenvervoer in de EU steeg in augustus met 23,8 procent vergeleken met augustus 2025. In juni was die jaarstijging nog 13,7 procent, in juli 16,9 procent: de trend versnelt.

In 18 van de 27 EU-landen lag de jaarlijkse stijging boven de 20 procent. Bulgarije noteerde de grootste toename (+34,5%), gevolgd door Litouwen (+28,8%), Finland (+27,6%), Duitsland (+27,5%) en Frankrijk (+27,4%). Hongarije kende met 1,3 procent de kleinste stijging.

De Nederlandse adviesprijs voor diesel bereikte afgelopen weekend een record van 2,824 euro per liter, aldus prijsvergelijker UnitedConsumers. Eerder deze week schreven wij al dat de gemiddelde dieselprijs in de EU een record bereikte van 2,23 euro per liter . De Nederlandse prijs ligt daarmee ruim 20 procent boven het EU-gemiddelde.

Waarom de Nederlandse stijging kleiner lijkt

De verklaring zit in de opbouw van de pompprijs. De marktprijs van diesel, bepaald door de olieprijs en de raffinademarge, is in heel Europa ruwweg vergelijkbaar. Wat verschilt, zijn de belastingen. In Nederland bedraagt de accijns op diesel 55,23 cent per liter. Daarbovenop heft de overheid 21 procent btw over de totale brandstofprijs, en die btw wordt óók berekend over de accijns: je betaalt belasting over belasting.

Dat heeft een wiskundig effect. Als de marktprijs van diesel overal met hetzelfde bedrag stijgt, is het stijgingspercentage in Nederland automatisch kleiner, simpelweg omdat de totale literprijs al zo hoog is. Een verhoging van 10 cent op een liter van 1,50 euro is bijna 7 procent. Diezelfde 10 cent op een liter van 2,50 euro is 4 procent. Het percentage vleit Nederland, je portemonnee niet.

Het stijgingspercentage is laag omdat de basis al extreem hoog is. Dat is geen goed nieuws.

Wat je nu kunt doen