ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Eerste treffen Russische en Duitse ministers sinds Oekraïneoorlog

Samenleving
door anp
zaterdag, 26 september 2026 om 17:47
bijgewerkt om zaterdag, 26 september 2026 om 17:56
anp260926124 1
Volg ons op Google Nieuws
 Voor het eerst in jaren hebben de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar ontmoet. De laatste keer dat dat gebeurde was in januari 2022, vlak voor de grootschalige Russische invasie in Oekraïne.
De Duitse minister Johann Wadephul heeft zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov gesproken in New York, in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
Volgens het Russische staatspersbureau TASS hadden de Duitsers het initiatief genomen voor de ontmoeting. Het is niet bekend waar de twee over hebben gesproken.
Diplomatieke weg
In de maanden voor de Russische invasie in Oekraïne probeerden Europese landen via diplomatieke weg te voorkomen dat Rusland die stap zou zetten. Toen dat geen succes bleek te hebben gehad, werden vrijwel alle contacten op hoog niveau stilgezet.
De vorige Duitse bondskanselier Olaf Scholz brak in november 2024 met die stilte door voor het eerst weer te bellen met de Russische president Vladimir Poetin.
loading

POPULAIR NIEUWS

sparen-per-leeftijd-hero-v2

Heb je €125.000 spaargeld? Dan raak je in 2027 je volledige zorgtoeslag van €1.680 kwijt

generated-image (8)

Een biertje voor €3 en koffie onder de €2: zo goedkoop zit je op het terras in Zuid-Europa

shutterstock_2805843181

Shell verdiende $9,8 miljard in 90 dagen, jij betaalt recordprijs: in oktober moet de EU met een antwoord komen

IMG_4881

Overbieden is voorbij: na de snelste rentestijging sinds 2022 staan huizen weer weken te koop

IMG_4876

Wet Betaalbare Huur jaagt beleggers naar Spanje: recordaantal Nederlanders koopt er een woning, Spaanse steden komen in opstand

header-schimmel-achter-kast

De verwarming gaat weer aan: zo voorkom je schimmel achter je kast

Loading