Dieven stelen 30.000 dure flessen van wijnhuis in Toscane

CORTONA (ANP) - Bij een overval op een wijnhuis in de Italiaanse regio Toscane zijn ongeveer 30.000 flessen buitgemaakt, melden Italiaanse media als La Repubblica en ANSA. Samen hebben die een waarde van zo'n 5 miljoen euro.

Minstens zeven gemaskerde dieven sloegen afgelopen weekend 's nachts toe in Cortona in een wijnhuis van Marchesi Antinori, het grootste familiebedrijf in de Italiaanse wijnmarkt. Het gaat om flessen Solaia, een van de populairste wijnen van Italië, Tignanello en Guado al Tasso. Die worden verkocht tussen de 150 en 500 euro per stuk.

De dieven wisten het alarm uit te zetten, waardoor de diefstal pas na het weekend werd opgemerkt. De overval werd wel vastgelegd op beveiligingscamera's, waardoor het bedrijf hoop houdt dat de politie de daders kan vinden.

Uitzonderlijk groot

Wijndiefstallen komen vaker voor in Italië, maar deze buit is uitzonderlijk groot.

Het wijnhuis Antinori dateert uit 1385. Tegenwoordig exporteert het naar 170 landen.