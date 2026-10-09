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Israël hekelt toekenning Nobelprijs aan Pillay

Samenleving
door anp
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TEL AVIV (ANP/AFP) - Israël heeft hard uitgehaald naar het besluit om de Nobelprijs voor de Vrede toe te kennen aan Navanethem Pillay. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken legitimeert dit "haat tegen Israël" en "applaudisseert Joseph Goebbels zeker vanuit de hel", verwijzend naar de Duitse propagandaminister tijdens de Tweede Wereldoorlog.
"Als er een award was voor leugens, haat en bloedsmaad, zou Navi Pillay niet alleen maar een kanshebber zijn. Ze zou de koploper zijn", staat in een verklaring op X. "Haar rol in het meedogenloze, politiek gemotiveerde demoniseren van Israël en het verspreiden van de genoLEUGEN spreekt boekdelen."
Pillay was onder meer rechter bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag, dat in 2024 met arrestatiebevelen kwam tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en diens oud-minister van Defensie Yoav Gallant voor oorlogsmisdaden in Gaza. Daarnaast leidde Pillay een VN-onderzoekscommissie voor de bezette Palestijnse gebieden.
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