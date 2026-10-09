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Hypnose-expert deelt geheim om kinderen te laten luisteren: de roze olifant-theorie

opvoeding
door Nina van der Linden
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Wil je dat je puber meer fruit eet? Verbied het dan. Dat advies geeft Edwin Selij, oprichter van het Hypnose Instituut Nederland.
Volgens Selij maken we hypnose veel te spannend. Het is niets meer dan gefocuste aandacht op één ding, zegt hij. En dat kun je volgens hem prima gebruiken in de opvoeding, legt hij uit in Jan-magazine.

Dwarse pubers

Taal speelt daarbij een grote rol. "Tot een jaar of vijf nemen kinderen vaak klakkeloos aan wat hun ouders zeggen, iets later gaan ze zelfs de simpelste dingen bevragen. En tijdens de puberteit geloven ze niets meer van wat je zegt."
Juist die dwarse pubers zijn het makkelijkst te sturen, vindt hij. "Mogen ze best wat meer fruit binnen krijgen, dan zeg je als ouder dat ze vooral geen sinaasappels moeten eten, en de kans is groot dat ze het juist gaan doen." En dat noemt hij geen omgekeerde psychologie: "iemand beïnvloeden door op die manier de aandacht ergens op te leggen, is een vorm van hypnose."

Roze olifant

Bij jongere kinderen werkt het andersom. "Tegen een kind zeggen dat hij geen snoep meer mag, zorgt ervoor dat hij juist zin krijgt in snoepjes." Praat je juist over hoe lekker fruit is, dan grijpen ze daar vanzelf naar, zegt Selij. Het is de bekende roze olifant.
Wonderen moet je er niet van verwachten. "Perfect wordt het nooit, maar je voorkomt zo wel iets vaker die momenten waarop je kind en jij even niet op hetzelfde niveau zitten."
Vanavond dus maar eens tegen de puber zeggen dat hij vooral niet vroeg naar bed moet gaan.

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