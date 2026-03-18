ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tussenstand: Leefbaar en GL-PvdA de grootsten in Rotterdam

door anp
donderdag, 19 maart 2026 om 00:59
ROTTERDAM (ANP) - Het lijkt erop dat Leefbaar Rotterdam opnieuw de grootste fractie wordt in de Rotterdamse gemeenteraad. Na het tellen van ongeveer 70 procent van de stemmen staat de partij op 11 zetels. Dat is 1 zetel meer dan vier jaar geleden. Ook GroenLinks/PvdA krijgt 11 zetels, maar met een kleiner aantal stemmen.
Coalitiepartijen D66 en DENK krijgen elk 5 zetels. De andere coalitiepartij, VVD, verliest 2 zetels. De volledig uit vrouwen bestaande lijst Verkoelen JOU Rotterdam komt volgens deze tussenstand niet in de raad.
De voorlopige uitslag werd door burgemeester Carola Schouten bekendgemaakt tijdens een verkiezingsavond op het gemeentehuis. De opkomst was met 40,7 procent een kleine twee procentpunt hoger dan in 2022. Dat betekent dat Schouten binnenkort moet abseilen van de Euromast. Ze had beloofd dat te doen bij een hogere opkomst.
loading

POPULAIR NIEUWS

Trump heeft het kapot gemaakt – nu mag hij het ook repareren

Robotwaakhonden rukken op: datacenters zetten massaal in op Black Mirror-scenario

"Jan Smit was bang dat zijn vrouw iemand dood zou rijden"

Belangrijkste democratische waakhond: ‘Trump aast op dictatuur, VS is geen liberale democratie meer’

Waarom Netflix de buik vol had van Meghan

VVD dreigt opnieuw te verliezen bij gemeenteraadsverkiezingen: zesde nederlaag op rij in zicht

Loading