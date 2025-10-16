ECONOMIE
Dijk: niet strenger op migratie omdat Wilders er succes mee had

Samenleving
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 11:31
DEN HAAG (ANP) - De SP is de laatste jaren strenger geworden op migratie, maar dat is niet omdat Geert Wilders (PVV) daar succes mee had bij de vorige verkiezingen, zei lijsttrekker Jimmy Dijk bij BNR. "Het is belangrijk als je een wijk in komt en met mensen in gesprek gaat, om dan een duidelijk verhaal te hebben", verklaart Dijk. Hij zei dat de SP vooral duidelijker is geworden op migratie, zorg en wonen.
Volgens Dijk zijn veel mensen bezorgd over migratie, maar komen die zorgen voor een groot deel ook door wanbeleid op andere vlakken, zoals zorg. Dat rekent hij de PVV aan. "Meerdere voorstellen van ons met een grote meerderheid in de Tweede Kamer zijn niet uitgevoerd." Het gaat volgens Dijk dan onder meer over het stoppen met commerciële aanbieders van asielopvang.
De SP wil een migratiesaldo van 40.000 mensen per jaar, dat gaat om asiel-, studenten en arbeidsmigranten. In de eerste helft van 2025 was het migratiesaldo ruim 45.000.
