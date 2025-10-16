Timmermans heeft na intimidatie van rechts tuig meer politiebegeleiding

Frans Timmermans heeft meer politiebegeleiding nadat hij afgelopen zondag werd geïntimideerd op een terras in Amsterdam, zei hij donderdagochtend in een interview met Marieke van de Zilver van RTL. De leider van GroenLinks-PvdA vertelde dat er ook andere maatregelen zijn genomen, maar wil daarover niets kwijt.

Behalve de beveiligingsmaatregelen heeft het incident zijn campagne "eigenlijk niet" beïnvloed. Timmermans zei zich niet te laten intimideren, maar verklaarde ook dat zulke incidenten zijn dierbaren wel hard raken.

Van de Zilver interviewde Timmermans zondag toen een man op de politicus afkwam en hem uitschold. Vier dagen daarna vertelde hij de verslaggever dankbaar te zijn, omdat ze tussen hem en de dreigende man in bleef staan. Daardoor kon die niet bij de politicus komen.