Dijk: SP blijft hand uitsteken naar GroenLinks-PvdA en CDA

Samenleving
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 19:43
DEN HAAG (ANP) - De hand die Jimmy Dijk heeft uitgestoken naar GroenLinks-PvdA en het CDA is nog niet echt aangenomen, stelde de SP-leider bij de campagneaftrap in café De Paraplu in Den Haag. "Wij zullen die uitgestoken hand blijven geven. Maar hij moet wel aangenomen worden."
Dijk heeft zijn gehoopte samenwerkingspartners "hier en daar in podcasts en in interviews in kranten" wel zien reageren op zijn oproep. "Maar nog te weinig." Tot een bak koffie is het nog niet gekomen. Hij hoopt met zijn partij "boven de tien zetels" te halen bij de verkiezingen. Want, zo is zijn hoop, dan kunnen CDA en GroenLinks-PvdA niet meer om de SP heen en kunnen ze een coalitie vormen van "gemeenschapsdenkers in plaats van met doorgeslagen individualisten".
