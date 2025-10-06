ECONOMIE
Weinig minderheden en vrouwen gekozen in Syrië

Samenleving
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 19:41
DAMASCUS (ANP/AFP/RTR) - Weinig vrouwen en leden van minderheidsgroepen hebben vooralsnog uitzicht op een plek in het nieuwe Syrische parlement. Dat meldde de kiescommissie toen die voorlopige resultaten bekendmaakte na een stembusgang.
De kiescommissie stelde dat 4 procent van de 119 gekozen kandidaten vrouw is. Dat aantal staat volgens een woordvoerder "niet in verhouding tot de positie van vrouwen in de Syrische samenleving".
Daarnaast zouden twee christenen onder de winnaars zijn. De woordvoerder van de kiescommissie noemt dat "zwak gezien het aandeel christenen in Syrië". De Joodse kandidaat Henry Hamra is niet gekozen.
De stembusgang moest ervoor zorgen dat het land een nieuw parlement krijgt nu dictator Assad is verdreven. De meeste parlementariërs worden gekozen door duizenden leden van lokale comités. De woordvoerder opperde dat de nieuwe leider Ahmed al-Sharaa mogelijk kan zorgen dat bepaalde groepen beter worden vertegenwoordigd. Hij wijst een derde van de parlementsleden aan.
