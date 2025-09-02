Directeur: zorg 'geheime' detentielocatie Weski was voldoende

ROTTERDAM (ANP) - De medische zorg was voldoende op de 'geheime locatie' waar ex-advocaat Inez Weski in april 2023 negen dagen vastzat. Dat zei de plaatsvervangend vestigingsdirecteur van de detentielocatie in Kamp Zeist dinsdag als getuige in de rechtbank in Rotterdam. De advocaten van Weski willen meer duidelijkheid over dat 'safehouse', of 'ondergrondse bunker' zoals Weski zelf de locatie omschreef. Volgens Weski waren daar veel gebreken en is ze zelfs in levensgevaar geweest.

Weski was de advocaat van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi. Ze wordt ervan verdacht boodschappen te hebben doorgespeeld van en naar haar cliënt in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, waar hij gedetineerd zit. Na haar arrestatie zat ze ruim een week alleen en op een geheime en afgeschermde plek, voor haar veiligheid, aldus het Openbaar Ministerie. De Inspectie Justitie en Veiligheid deed later onderzoek naar deze locatie en noemde het "een niet erkende en gecontroleerde plaats".