EU doneert miljoen euro en hulpgoederen aan Afghanistan om beving

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 september 2025 om 13:06
BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie doneert 1 miljoen euro en 130 ton hulpgoederen aan Afghanistan vanwege de dodelijke aardbeving. Het geld gaat naar "humanitaire partners die al noodhulp ter plaatse uitvoeren", laat de Europese Commissie weten.
De EU doneert ook tenten, kleren, medische spullen en apparatuur om water mee te filteren. Twee humanitaire vluchten, betaald door de EU, leveren de goederen later deze week in de hoofdstad Kabul.
De EU is terughoudend in de relatie met Afghanistan sinds de Taliban weer aan de macht kwamen in 2021. Na een aardbeving bij de stad Herat in 2023 doneerde de EU ook extra hulpgoederen.
Door de beving van zondag op maandag zijn naar schatting al meer dan duizend mensen omgekomen en raakten duizenden mensen gewond. De meeste slachtoffers zijn gemeld in de noordoostelijke provincie Kunar.
Oekraïne: top donderdag gaat om veiligheidsgaranties voor Europa

Directeur: zorg 'geheime' detentielocatie Weski was voldoende

