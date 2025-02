Dit is het populairste hoofddeksel met carnaval

De diefstal van de gouden Cotofenesti-helm uit het Drents Museum zal je niet ontgaan zijn. De politie is er nog steeds druk naar op zoek. Dat zal er niet makkelijker op worden nu feestvierders beneden de rivieren een namaakhelm op hun hoofd zetten tijdens carnaval.

Astrid de Jong vertelt in het AD hoe haar man, met wie ze een feestwinkel heeft, op het idee kwam. "Toen we eind januari hoorde over de diefstal van de helm, dacht hij: kunnen we die helm niet van karton maken en verkopen? Maar de productie daarvan zou heel duur en tijdrovend zijn, dus dat werd hem niet. Eigenlijk hebben we het hele idee toen laten varen.”

Maar toen stond er plots een man in hun winkel met een 3D-geprinte gouden helm. "De helm was precies zoals wij 'm voor ogen hadden. Hij had dat ding helemaal zelf ontworpen. Sindsdien hebben we een kort lijntje met de beste man gehouden.”

Sinds kort wordt de helm verkocht in hun winkel Greet Verkleedt en het loopt storm. "Vooral nu er media-aandacht voor is krijgen we veel aanvragen binnen. Normaliter verkopen we eigenlijk nooit wat aan carnavalsvierders uit het zuiden van het land. We moeten het vooral hebben van de verhuur van themakleding aan mensen uit de regio. Maar nu krijgen we ook bestellingen van Brabanders en Limburgers. Dat is geweldig.”

Wie hem nu nog wil aanschaffen, moet opschieten. "Alles wat we op voorraad hebben, is al gereserveerd. Als mensen nu nog bellen, kunnen we eventueel zaterdag nog leveren. Dan is de carnaval natuurlijk wel al begonnen.”

Bron: AD.nl