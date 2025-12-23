Verdachte blijft in cel voor schoppen tegen hoofd Haarlemmer

HAARLEM (ANP) - De 23-jarige Fouad B. uit Heemskerk blijft in de cel voor het schoppen en slaan tegen het hoofd en het lichaam van een minderjarige Haarlemmer (17). Beelden daarvan werden in september online gedeeld door een groep jongeren uit Beverwijk en Heemskerk, waarop een vergeldingsactie volgde van een groep Haarlemmers en vijf middelbare scholen in de regio de deuren een dag sloten.

B. stond maandag terecht in de rechtbank in Haarlem voor het medeplegen van een poging tot doodslag, openlijk geweld en diefstal met geweld. Hij heeft het schoppen van de jonge Haarlemmer bekend, maar ontkent iets te maken te hebben met de diefstal van een telefoon, jas en geld van het slachtoffer.

Zijn advocaat vroeg de rechtbank het voorarrest van B. te beëindigen, omdat volgens hem juridisch geen sprake was van een poging tot doodslag. De rechtbank heeft het verzoek afgewezen. B. blijft vastzitten tot de tweede inleidende zitting op 16 maart.