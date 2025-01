MAASMECHELEN (ANP) - Blanka Vas heeft verrassend de voorlaatste veldrit om de wereldbeker gewonnen. De Hongaarse renster van SD Worx-Protime was in de modder van het Belgische Maasmechelen net iets sneller dan de Britse Zoe Bäckstedt. Lucinda Brand werd derde. Daarmee verzekerde de 35-jarige Dordtse van Baloise Glowi Lions zich van de eindzege in de wereldbeker.

Zondag volgt de laatste wereldbekercross, in het Nederlandse Hoogerheide. Over een week is het WK in het Franse Liévin.