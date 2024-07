NBC: schietplek dader aanslag op Trump was veiligheidsrisico

BUTLER (ANP) - Het dak vanwaar een man zaterdag het vuur opende op de Amerikaanse oud-president Donald Trump is eerder al aangewezen als een veiligheidsrisico, meldt NBC News op basis van twee bronnen. De Secret Service zou zich ervan bewust zijn geweest dat het een kwetsbare plek was tijdens de campagnebijeenkomst van Trump in Butler.

"Er had iemand op dat dak moeten staan of moeten zorgen dat er niemand op het dak kon komen", zegt een van de bronnen, die hoog binnen de Secret Service heeft gewerkt. Het gebouw waarop de schutter lag, is eigendom van een bedrijf dat onderzoek doet naar glas. De man lag naar schatting op zo'n 135 meter afstand van Trump, die een toespraak hield op een openluchtterrein.

De Secret Service, verantwoordelijk voor de beveiliging van Trump, heeft stevige kritiek gekregen na de schietpartij. President Joe Biden en leden van het Congres hebben onderzoeken aangekondigd naar wat er is misgegaan.