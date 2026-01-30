ECONOMIE
Zussen Velzeboer en Van 't Wout rijden in Milaan alle afstanden

Sport
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 14:53
anp300126180 1
MILAAN (ANP) - Shorttracksters Xandra en Michelle Velzeboer doen komende maand bij de Olympische Spelen in Milaan mee aan alle drie de individuele afstanden. Dat zijn de 500, 1000 en 1500 meter. Bij de mannen geldt dat alleen voor kopman Jens van 't Wout, meldt schaatsbond KNSB.
Bij de vrouwen maakt Selma Poutsma op de 500 en 1000 meter het Nederlandse deelnemersveld van drie rijdsters compleet en op de 1500 meter doet Suzanne Schulting dat.
Jens van 't Wout krijgt op de 500 meter gezelschap van zijn broer Melle van 't Wout en Teun Boer. Boer komt ook in actie op de 1000 meter, de enige afstand waar Nederland bij de Spelen bij de mannen twee in plaats van drie startbewijzen heeft. Friso Emons en Itzhak de Laat completeren naast Van 't Wout het Oranje-deelnemersveld op de 1500 meter.
Het is nog niet bekend welke shorttrackers in actie komen op de aflossingsnummers. Dat bepaalt bondscoach Niels Kerstholt kort van tevoren in Milaan, aldus de KNSB.
