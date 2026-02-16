DNA van dezelfde man in twee Belgische zaken dode kinderen

ANTWERPEN (ANP/BELGA) - Er is in België een DNA-match van dezelfde man gevonden in de zaken van de dode Ken (8) en Kim (11) en de 17-jarige Tania Van Kerkhoven. Dat blijkt na nieuw onderzoek van de DNA-sporen, meldt het Antwerpse OM. In beide zaken is de dader nooit gevonden.

Het DNA is ook aangetroffen in twee andere zedenzaken. Of het gaat om DNA van de dader is nog niet te zeggen. "Het onderzoek spitst zich in deze fase toe op de identificatie van de donor, om daarna inhoudelijk te onderzoeken wat de precieze rol kan zijn in elk van de vier dossiers", aldus het OM.

Het lichaam van de 17-jarige Tania werd op 17 juli 1993 gevonden in de struiken in een park in Berchem, een district in de stad Antwerpen. Ze raakte de avond ervoor vermist nadat ze van een feest vlakbij Antwerpen was vertrokken.

Broer en zus Kim en Ken raakten vermist in januari 1994, nadat ze in Antwerpen de tram hadden genomen. Op 11 februari werd het lichaam van Kim in de haven gevonden. Ken is nooit teruggevonden.