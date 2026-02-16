ECONOMIE
NS: vanaf vrijdagavond langere reistijd door werkzaamheden

Samenleving
door anp
maandag, 16 februari 2026 om 11:06
anp160226069 1
UTRECHT (ANP) - Treinreizigers moeten vanaf komend weekend rekening houden met drukkere treinen en een langere reistijd door werkzaamheden op meerdere trajecten, meldt de NS. De dienstregeling in heel Nederland kan volgens de vervoerder last hebben van deze werkzaamheden. Op sommige trajecten rijden helemaal geen treinen vanwege geplande werkzaamheden. De NS adviseert mensen hun reis kort voor vertrek te plannen.
Tussen Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal rijden vanaf vrijdagavond een week lang minder treinen. Hetzelfde geldt voor het traject tussen Utrecht Centraal en Schiphol Airport en tussen Utrecht Centraal en Arnhem Centraal. Tussen Ede-Wageningen en Arnhem rijden in het weekend van 21 en 22 februari helemaal geen treinen, maar bussen.
Eerder kondigde ProRail al aan dat er van zaterdag 21 februari tot en met vrijdag 27 februari geen treinen rijden tussen Alkmaar en Uitgeest. De spoorbeheerder pleegt daar onderhoud. De NS zet tussen beide Noord-Hollandse plaatsen bussen in.
